AK Parti Keçiören Belediye Başkan adayı Zafer Çoktan'ın hayatı ve biyografisi

28 Mart 2024 16:55 - Güncelleme : 28 Mart 2024 17:05

AK Parti'nin Keçiören Belediye Başkanı olan Zafer Çoktan ile ilgili merak edilenler araştırılırken kaç yaşında ve nereli olduğu da merak konusu oldu. Arama motorlarında hangi görevlerde bulunduğu da araştırılıyor. Detaylar haberimizdedir.

ZAFER ÇOKTAN KİMDİR?

1974 yılında Ankara'da dünyaya geldi. İlk, ortaokul ve lise eğitimlerini Keçiören'de tamamlamıştır. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde eğitim gördü. Refah ve Fazilet partisinde çeşitli görevler üstlenen Çoktan, mezun olduktan sonra avukatlık mesleğini yapmaya başladı. Ankara'da 2014 senesinde AK Parti Keçiören İlçe Başkanlığı yapmıştır.

Zafer Çoktan bir süre Keçiören Belediyesi Meclis Üyeliği görevini yerine getirmiştir. AK Parti Keçiören İlçe Başkanlığı görevine devam ederken 31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti Keçiören Belediye Başkan adayı olmuştur. Evli ve 3 çocuk sahibidir.