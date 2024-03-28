28 Mart 2024 21:46 - Güncelleme : 28 Mart 2024 21:52
AK Parti Kiraz Belediye Başkan adayı Saliha Özçınar Kutlu hakkında bilgiler
1983 yılında Kiraz'da doğan Saliha Özçınar Kutlu'nun kim olduğu merak edilirken kaç yaşında ve nereli olduğu da araştırıldı. Vatandaşların gündeminde yer alan AK Parti Kiraz Belediye Başkan adayına dair tüm bilgiler...
Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
Son günlerde adını sıkça duyduğumuz AK Parti Kiraz Belediye Başkan adayına dair merak edilenler arasında kimdir, kaç yaşında ve nereli soruları yer aldı. İşte Saliha Özçınar Kutlu'nun hayatı ve biyografisi...
SALİHA ÖZÇINAR KUTLU KİMDİR?
1983 senesinde Kiraz'da dünyaya gelmiştir. İlkokul eğitimini Kiraz'da tamamlarken ortaokul eğitimini Ödemiş'te tamamladı. 2005 senesinde Anadolu Üniversitesi İngilizce Bölümü'nde eğitim gören Kutlu, 2014 senesinde kadar bir etüt merkezini işletmekteydi. 2014 ve 2019 yıllarında yerel seçimlerde kazandı. Kiraz Belediye Başkanı görevini yerine getirmektedir.
EVLİ Mİ?
Saliha Özçınar Kutlu, evli ve bir çocuk sahibidir.
Kaynak: TGRT Haber