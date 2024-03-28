AK Parti Kızılcahamam Belediye Başkan adayı Süleyman Acar'ın hayatı

28 Mart 2024 17:11 - Güncelleme : 28 Mart 2024 17:20

Gündemde yer alan Süleyman Acar hakkında kimdir, kaç yaşında gibi sorulara cevap aranırken vatandaşlar hayatını araştırmaya başladı. AK Parti'nin Kızılcahamam Belediye Başkan adayının hayatı ve biyografisi...

SÜLEYMAN ACAR KİMDİR?

30 Mart 1970 yılında dünyaya gelmiştir. İlk ve ortaokul eğitimlerini Kızılcahamam'da tamamlamasının ardından Çamlıdere İmam Hatip Lisesi'nde eğitimine başladı fakat Ankara Tevfik İleri İmam Hatip Lisesi'nde devam etti. Uludağ Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü'nde mezun olmuştur. 1994-1999 aralığında Kızılcahamam Jeotermal A.Ş. 'de muhasebe müdürü olarak çalışmıştır. 1999 senesinde kendi mali müşavirlik bürosunu açtı ve 2013 senesinde Kamu Gözetim Kurumu'ndan Bağımsız Denetçilik unvanını aldı. 2019 yerel seçimlerinde AK Parti'den aday oldu ve kazandı.