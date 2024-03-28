AK Parti Konak Belediye Başkan adayı Ceyda Bölünmez Çankırı'nın hayatı ve biyografisi

28 Mart 2024 21:30 - Güncelleme : 28 Mart 2024 21:38

Adını sıklıkla duyduğumuz kişiler arasında yer alan Ceyda Bölünmez Çankırı'nın biyografisi merak edildi. Vatandaşlar ise yerel seçime kısa süre kala AK Parti Konak Belediye Başkan adayına dair kimdir sorusunu araştırıyor.

CEYDA BÖLÜNMEZ ÇANKIRI KİMDİR?

5 Eylül 1978 senesinde Ankara'da dünyaya gelmiştir. Başkent Üniversitesi mezunu olan Bölünmez, 1999 senesinde çalışma hayatına başladı ve 2015 yılına kadar kendilerine ait şirketlerinde akaryakıt ve lojistik sektörlerinde yönetici olarak çalışmalarına devam etmiştir. 1 Kasım 2015 genel seçimlerinde 26. Dönem AK Parti Mardin Milletvekili olarak seçilmiştir.

Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcılığı, AK Parti Genel Merkez Sosyal Politikalar Başkan Yardımcılığı ve AK Parti Genel Merkez İnsan Hakları Başkan Yardımcılığı görevlerini yerine getiren Çankırı, TBMM İdari Amirlik görevini yerine getirmiştir ve ilk ve tek kadın İdari Amiri ünvanını kazandı. Mardinliler Eğitim Vakfı'nın ailece kurucu üyeleridir.

EVLİ Mİ?

Ceyda Bölünmez Çankırı evli ve 2 çocuk sahibidir.