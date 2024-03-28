AK Parti Menemen Belediye Başkan adayı Aydın Pehlivan'ın hayatı ve biyografisi

28 Mart 2024 21:06 - Güncelleme : 28 Mart 2024 21:11

Adını sıklıkla duyduğumuz Aydın Pehlivan'ın hayatı merak edilirken vatandaşlar kimdir, nereli sorularına cevap aradı. Seçime az bir süre kala AK Parti'nin Menemen Belediye Başkan adayını araştırdı.

AYDIN PEHLİVAN KİMDİR?

31 Temmuz 1977 senesinde Menemen'de doğdu. İlkokul eğimini Kubilay İlköğretim Okulu’nda tamamladıktan sonra ortaokulu Menemen Lisesi’nde, lise eğitimini Çınarlı Endüstri Meslek Lisesi’nde tamamlamıştır. Lisans eğitimini ise Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nde bitirdi. 1997 senesinde askerlik görevini yerine getirdi. 13 Ocak 2021 tarihinde Başkan Vekili görevini yerine getirmeye başladı. Filiz adında eşi ile evliliklerinden Ece adında bir kız çocuğu vardır.



Aydın Pehlivan şöyle diyor:

‘’Ben Menemen’de doğup Menemen’de büyüdüm. Mutluluğum, sevincim, hayallerim hüzünlerim ve planlarımın hepsi Menemen odaklı oldu. Bir kente yönetici olabilmek için o kentte evlat, baba, eş, vatandaş kısacası her şey olmak orada yaşamak gerekir. Menemenliler için Aydın Pehlivan isminin anlamının tam olarak böyle olduğunu düşünüyorum.’’