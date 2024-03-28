AK Parti Sancaktepe Belediye Başkan adayı Şeyma Döğücü'nün hayatı ve siyasi kariyer

28 Mart 2024 14:03 - Güncelleme : 28 Mart 2024 14:24

Yerel seçimlere kısa süre kala AK Parti Sancaktepe Belediye Başkan adayı Şeyma Döğücü'nün hayatı ve kariyeri merak konusu oldu. İnsanların merak ettiği isimler arasında yer alan Şeyma Döğücü'nün aslen nereli ve kaç yaşında olduğu da araştırılıyor. İşte detaylar...

ŞEYMA DÖĞÜCÜ KİMDİR?

Şeyma Döğücü 1965 yılında Çorum'da dünyaya geldi. Çorum İmam Hatip Lisesi'nde okuyan isim 1987 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Mazlum-Der, Hukukçular Derneği, Hukukçu Hanımlar Derneği, IHH İnsani Yardım Vakfı, Araştırma Kültür Vakfı gibi çeşitli sivil toplum kuruluşlarında yönetim kurulu görevi alan Şeyma Döğücü, insan hakları alanında da gönüllü çalışmalar sürdürdü.

AK Parti'nin kuruluşu ile birlikte siyasete 2002 yılında İstanbul İl Kadın Kolları Kurucu Üyesi olarak adım attı. İl Kadın Kolları Seçim İşleri Birim Başkanı, Siyasi Hukuki İşler Birim Başkanı, Sancaktepe İlçe Kadın Kolları Başkanlığı, Yerel Yönetimler Birim Başkanı görevleri yaptı. 2009 yılında ise yerel seçimlerde Sancaktepe Belediye Meclis Üyesi seçildi. 2012 yılında Ak Parti İl Kongresi'nde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevine devam etti. Halkla İlişkiler Birim Başkanı görevini de yapan Şeyma Döğücü, 2013 yılına gelindiğinde ise Sancaktepe Belediye Başkan Yardımcılığı yaptı. 2014 yılına kadar bu görevi yerine getirdikten sonra 7 Haziran 2015 genel seçimlerinde AK Parti Birinci Bölge Milletvekili Adayı oldu. Ayrıca AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı görevine atandı. 2018 yılında yapılan genel seçimlerde AK Parti İstanbul Birinci Bölge Milletvekili adayı oldu. 2019'da AK Parti'den Sancaktepe Belediye Başkan adayı oldu ve seçimleri kazandı.

ŞEYMA DÖĞÜCÜ EVLİ Mİ?

Şeyma Döğücü evli ve üç çocuk annesidir.