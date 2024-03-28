AK Parti Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in hayatı ve biyografisi

28 Mart 2024 10:39 - Güncelleme : 28 Mart 2024 11:00

AK Parti 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde İstanbul'un Üsküdar ilçesinde aday olarak Hilmi Türkmen'i gösterdi. 2 dönemdir Üsküdar'da seçim kazanan Hilmi Türkmen'in hayatı, kariyer, nereli olduğu ve kaç yaşında olduğu insanlar tarafından araştırılan konular arasında yer aldı. Hilmi Türkmen'in hayatına dair detaylar haberimizde...

HİLMİ TÜRKMEN KİMDİR?

Hilmi Türkmen 1 Mart 1973 yılında Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde dünyaya geldi. İlköğretimini burada tamamlayan Hilmi Türkmen, Vakfıkebir İmam Hatip Lisesi'ne gitti. Hilmi Türkmen aynı zamanda hafızdır. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazanan Hilmi Türkmen mezun olduktan sonra 1996 yılında serbest avukat olarak Üsküdar'da çalışmaya başladı.

Siyasete ise 1992 yılında Refah Partisi Üsküdar Gençlik Kolları'nda başladı. Fazilet Partisi'nde ise Üsküdar İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. AK Parti'nin kuruluş sürecinde ise Üsküdar İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği, 2002 genel ve 2004 yerel seçimlerinde AK Parti Üsküdar İlçe Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanlığı görevini sürdürdü. 2003-2004 yılları boyunca AK Parti Üsküdar İlçe Teşkilat Başkanlığı görevini üstlenen Hilmi Türkmen bu görevinin ardından 2014 yılına kadar Üsküdar Belediye Başkan Yardımcılığı ve İBB Meclis Üyeliği yaptı.

30 Mart 2014 tarihinde düzenlenen yerel seçimlerde ise AK Parti'den Üsküdar Belediye Başkanı olarak seçildi. Beş yıllık dönemi boyunca birçok yeni esere imza atan Hilmi Türkmen Valide Sultan Gemisi ile Üsküdar ve İstanbullara ücretsiz Boğaz turu hizmeti başlattı. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde ise 2. kez seçilerek tekrardan Üsküdar Belediye Başkanlığı görevine getirildi. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde ise tekrardan Üsküdar'da aday gösterildi.

HİLMİ TÜRKMEN KAÇ YAŞINDA?

Hilmi Türkmen 1 Mart 1973 yılında doğmuş yani 48 yaşındadır.

HİLMİ TÜRKMEN EVLİ Mİ?

Hilmi Türkmen evli ve dört çocuk babasıdır.