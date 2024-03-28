Ali Talip Özdemir kimdir? AK Parti Bakırköy Belediye Başkan adayı hakkında

28 Mart 2024 11:34 - Güncelleme : 28 Mart 2024 11:46

Son zamanlarda ismi ile sıklıkla karşılaştığımız Ali Talip Özdemir'in kaç yaşında ve nereli olduğu araştırılırken nerede eğitim aldığı da merak konusu oldu. AK Parti'nin Bakırköy Belediye Başkan adayı olan Özdemir hakkında bilgiler...

ALİ TALİP ÖZDEMİR KİMDİR?

1953 yılında Konya'da dünyaya geldi. Türkiye'nin ilk Çevre Bakanı olan Özdemir, 2024 yerel seçimlerde AK Parti’nin Bakırköy Belediye Başkan adayı oldu. Ankara Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi'nin Makina Mühendisliği Bölümünü tamamladı. 1984 yerel seçimlerinde Anavatan Partisi'nden Ereğli Belediye Başkanı seçilmiştir. 1987 senesinde görevinden ayrıldı ve Konya milletvekili olarak meclise seçildi. Turgut Özal döneminde ANAP Genel Başkan Yardımcılığı görevinde bir süre yer aldıktan sonra Çevre Araştırma Komisyonu Başkanlığı'na geldi. Çevre Bakanlığı’nın kurulmasının ardından Türkiye’nin ilk Çevre Bakanı ünvanını almıştır.1991 senesinde yapılan yerel seçimde Bakırköy Belediye Başkanlığı'na seçildikten sonra 1994 senesinde tekrar seçildi.

1995 genel seçimlerde İstanbul milletvekili olarak meclise seçildi. 53.⁠ ⁠Hükûmet’te Enformasyondan Sorumlu Devlet Bakanı görevini yerine getirdikten sonra 1999 yerel seçimine İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığına aday oldu fakat seçilemedi. Bakırköyspor Başkanlığı ve Haliç Üniversitesi Mütevelli Heyeti üyeliğini yürüten Özdemir evli ve üç çocuk babasıdır.