29 Mart 2024 11:46 - Güncelleme : 29 Mart 2024 11:50
CHP Bala Belediye Başkan adayı İsa Kaplan'ın hayatına dair bilgiler
CHP Bala Belediye Başkan adayı İsa Kaplan oldu. Birçok vatandaş seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte İsa Kaplan kimdir, nereli, kaç yaşında gibi soruların cevabını araştırmaya başladı. İşte detaylar...
Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber
31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP'nin Bala Belediye Başkan adayı İsa Kaplan oldu. Seçime sayılı günler kala vatandaşlar İsa Kaplan'ın hayatı ve kariyerini merak etmeye başladı. Detaylar haberimizdedir.
İSA KAPLAN KİMDİR?
İsa Kaplan ilkokul mezunudur. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP'nin Bala Belediye Başkan adayı olmuştur. İsa Kaplan iş insanıdır.
Kaynak: TGRT Haber