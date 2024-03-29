CHP Beşiktaş Belediye Başkan adayı Rıza Akpolat hakkında bilgiler

29 Mart 2024 17:02 - Güncelleme : 29 Mart 2024 17:14

Son günlerde adını sıklıkla duyduğumuz kişiler arasında olan Rıza Akpolat'ın hayatı merak konusu olurken vatandaşlar kaç yaşında, nereli gibi sorulara da cevap aradı. İşte hayatına dair tüm bilgiler...

RIZA AKPOLAT KİMDİR?

Akpolat 11 Kasım 1982 senesinde İstanbul'da doğdu. 2004 yılında Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden mezun olmasının ardından 2006 yılında CHP Gençlik kollarında siyasi hayatına başladı. 2015 yılında CHP Bahçelievler İlçe Başkanlığı görevinde bulundu. 7 Haziran 2015 genel seçiminde İstanbul 3. Bölge'den 19. sırada milletvekili adayı olmuştur fakat kazanamadı.

1 Kasım 2015 genel seçimlerinde tekrardan İstanbul 3. Bölge'den 23. sırada milletvekili adayı oldu ve bu sefer de seçilemedi. 2019 yerel seçimlerinde CHP Beşiktaş Belediye Başkanlığına aday oldu ve kazandı. 2024 yerel seçiminde CHP Beşiktaş Belediye Başkan adayı oldu.