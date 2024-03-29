CHP Bilecik Belediye Başkan Adayı Melek Mızrak Subaşı kimdir? Melek Mızrak Subaşı kaç yaşında ve nereli?

29 Mart 2024 13:57 - Güncelleme : 29 Mart 2024 13:57

31 Mart'ta yapılacak seçimler için büyükşehir, il ve büyükşehir ilçe belediyesi adayları çalışmalarına devam ediyor. Türkiye 2024 yerel seçimlerine hızla ilerliyor. Vatandaşlar ise 2024 yerel seçimlerde oy vereceği adayları araştırmaya başladı. CHP, Bilecik Belediye başkan adaylığı için Melek Mızrak Subaşı'nı duyurdu ve seçim çalışmaları o günden bu yana hız kazandı. Peki, CHP Bilecik Belediye Başkan Adayı Melek Mızrak Subaşı kimdir? Nereli ve kaç yaşında? İşte, hayatı ve biyografisi...

MELEK MIZRAK SUBAŞI KİMDİR?

Melek Mızrak Subaşı, 1988 yılında Bulgaristan'da dünyaya geldi. İlk ve Orta Öğrenimini Edebali İlköğretim Okulunda liseyi Bilecik Anadolu Lisesinde bitirdi. Bulgaristan Sofya Yüksek İnşaat Mimarlık ve Jeoloji Üniversitesinde Mimarlik üzerine Lisansını tamamladı. Aynı üniversitede tezli yüksek lisansını yaptı.

Melek Mızrak Subaşı, 31 Mart 2019 yerel seçimleriyle birlikte Bilecik Belediye Başkan Yardımcılığı görevine başladı. Subaşı, aynı zamanda İmar Komisyon Başkanlığı, Meclis Divan Katipliği, Kent Estetik Kurulu Asil Üyeliği, Bilecik Belediyespor Başkanlığı ve Bilecik Kadın Kooperatifi Yöneticiliği görevlerini yürüttü.

Türkiye Belediyeler Birliği, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği, Tarihi Kentler Birliği ve Marmara Belediyeler Birliği gibi birliklerde doğal ve asil üye olarak çalıştı.

Melek Mızrak Subaşı, İçişleri Bakanlığı’nca görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Semih Şahin’in yerine seçilen Muharrem Tüfekçioğlu’nun başkan vekilliğinin düşürülmesi üzerine Nisan 2022'de Bilecik Belediyesi’nin yeni başkan vekili seçildi.

Melek Mızrak Subaşı evli ve bir çocuk annesidir.

Melek Mızrak Subaşı, 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde CHP Bilecik Belediye Başkanlığı için yarışacak.