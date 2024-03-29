Nasuh Coşkun kimdir, nereli? CHP İzmir Kiraz Belediye Başkan adayı Nasuh Coşkun hayatı ve biyografisi

29 Mart 2024 13:27 - Güncelleme : 29 Mart 2024 13:27

CHP İzmir Kiraz Belediye Başkanı adayının hayatı araştırılıyor. İzmir'de Mahalli İdareler Seçimi için adaylar merak konusu oldu. CHP İzmir Kiraz Belediye Başkanı adayı Nasuh Coşkun seçildi. Cumhuriyet Halk Partisi tarafından İzmir'in Kiraz ilçesinde Nasuh Coşkun, aday olarak gösterildi. Peki, CHP Kiraz Belediye Başkan Adayı Nasuh Coşkun kimdir? Nasuh Coşkun kaç yaşında, nereli?

NASUH COŞKUN KİMDİR?

Nasuh Coşkun, 1976 yılında İzmir'in Kiraz Yenişehir köyünde doğdu. İlkokulu köy okulunda bitirdi. İş hayatına atıldı. 2008 yılından bu yana Kiraz Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatif Başkanlığını yapmaktadır.

Nasuh Coşkun, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimi'nde CHP Kiraz Belediye Başkanlığı için yarışacak.