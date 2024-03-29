29 Mart 2024 13:27 - Güncelleme : 29 Mart 2024 13:27
Nasuh Coşkun kimdir, nereli? CHP İzmir Kiraz Belediye Başkan adayı Nasuh Coşkun hayatı ve biyografisi
31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. 31 Mart yerel seçimleri için vatandaşlar illerde ve ilçelerde oy vereceği adayları sorgulamaya devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin İzmir belediye başkan adayları belirlendi. Peki, CHP İzmir Kiraz Belediye Başkan Adayı Nasuh Coşkun kimdir? Nasuh Coşkun kaç yaşında, nereli, mevcut mesleği nedir, evli mi? Nasuh Coşkun'un vaatleri nedir? Cumhuriyet Halk Partisi Kiraz Belediye Başkan Adayı Nasuh Coşkun hayatı ve biyografisi haberimizde.
Editör: Kübra Çelepi / Kaynak: TGRT Haber
CHP İzmir Kiraz Belediye Başkanı adayının hayatı araştırılıyor. İzmir'de Mahalli İdareler Seçimi için adaylar merak konusu oldu. CHP İzmir Kiraz Belediye Başkanı adayı Nasuh Coşkun seçildi. Cumhuriyet Halk Partisi tarafından İzmir'in Kiraz ilçesinde Nasuh Coşkun, aday olarak gösterildi. Peki, CHP Kiraz Belediye Başkan Adayı Nasuh Coşkun kimdir? Nasuh Coşkun kaç yaşında, nereli?
NASUH COŞKUN KİMDİR?
Nasuh Coşkun, 1976 yılında İzmir'in Kiraz Yenişehir köyünde doğdu. İlkokulu köy okulunda bitirdi. İş hayatına atıldı. 2008 yılından bu yana Kiraz Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatif Başkanlığını yapmaktadır.
Nasuh Coşkun, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimi'nde CHP Kiraz Belediye Başkanlığı için yarışacak.
Kaynak: TGRT Haber