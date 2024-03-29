29 Mart 2024 09:44 - Güncelleme : 29 Mart 2024 10:06
CHP Nallıhan Belediye Başkan adayı Ertunç Güngör'ün hayatına dair bilgiler
Gündemde yer alan isimlerden biri olan CHP Nallıhan Belediye Başkan adayı Ertunç Güngör vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İnsanlar hayatını ve kariyerini araştırıyor. İşte detaylar...
Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber
31 Mart 2024 yerel seçimlerine sayılı günler kala CHP Nallıhan Belediye Başkan adayı Ertunç Güngör insanlar tarafından merak ediliyor. Birçok vatandaş kariyerini ve hayatını araştırıyor. Detaylar haberimizdedir.
ERTUNÇ GÜNGÖR KİMDİR?
Ertunç Güngör üniversite mezunudur. Ankara'nın Nallıhan ilçesinde yaşayan Ertunç Güngör'ün mesleği ise inşaat mühendisidir. Ertunç Güngör 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP'den Ankara Nallıhan Belediye Başkan adayı olmuştur.
Kaynak: TGRT Haber