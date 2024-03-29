CHP Nallıhan Belediye Başkan adayı Ertunç Güngör'ün hayatına dair bilgiler

29 Mart 2024 09:44 - Güncelleme : 29 Mart 2024 10:06

31 Mart 2024 yerel seçimlerine sayılı günler kala CHP Nallıhan Belediye Başkan adayı Ertunç Güngör insanlar tarafından merak ediliyor. Birçok vatandaş kariyerini ve hayatını araştırıyor. Detaylar haberimizdedir.

ERTUNÇ GÜNGÖR KİMDİR?

Ertunç Güngör üniversite mezunudur. Ankara'nın Nallıhan ilçesinde yaşayan Ertunç Güngör'ün mesleği ise inşaat mühendisidir. Ertunç Güngör 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP'den Ankara Nallıhan Belediye Başkan adayı olmuştur.