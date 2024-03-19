DeepMind kurucu ortağı Mustafa Süleyman kimdir?

19 Mart 2024 23:01 - Güncelleme : 19 Mart 2024 23:05

DeepMind'ın kurucu ortağı Mustafa Süleyman'ın kariyeri ve hayatı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Peki, Mustafa Süleyman kimdir, nereli, kaç yaşında? DeepMind nedir, ne şirketidir? Mustafa Süleyman hayatı ve biyografisi hakkında detaylar haberimizde!

MUSTAFA SÜLEYMAN KİMDİR?

Mustafa Süleyman, İngiliz annesi ve Suriyeli bir babanın çocuğu olarak büyüdü. London Borough of Islington'da Caledonian Road'da ailesiyle birlikte yaşadı.

Süleyman, Oxford'daki Mansfield Koleji'nden mezun olduktan sonra, arkadaşı Muhammed Mamdani ile Müslüman Gençlik Yardım Hattı'nı kurmak için çalıştı. Ardından Londra Belediye Başkanı Ken Livingstone için insan hakları konusunda bir politika görevlisi olarak çalıştı ve Reos Partners adlı bir danışmanlık şirketi kurdu.

DEEPMIND NEDİR, NE ŞİRKETİDİR?

Mustafa Süleyman, daha sonra DeepMind Technologies'i kurdu ve şirketin baş ürün sorumlusu olarak görev yaptı. Ancak, 2019'da yaşanan tartışmaların ardından şirketten ayrıldı.

DEEPMIND'DAN AYRILIŞI VE SONRASI

Bloomberg ve Wall Street Journal'ın haberlerine göre, Süleyman 2019'da şirketten izne ayrıldı ve ardından Google'da Başkan Yardımcısı olarak çalışmaya başladı.