Etimesgut Belediye Başkan Adayı Enver Demirel kimdir? Cumhur İttifakı Etimesgut Belediye Başkan Adayının hayatı ve biyografisi

27 Mart 2024 17:07 - Güncelleme : 27 Mart 2024 17:18

Etimesgut Belediye Başkan Adayı Enver Demirel’in özgeçmişi merak edilen konular arasında. 31 Mart 2024 yılında yapılacak yerel seçimlerde aday olan Demirel kimdir, kaç yaşında? Hangi partiden aday? Belediye Başkanlığı döneminde neler yaptı, seçim vaatleri neler?

ENVER DEMİREL KİMDİR?

1961 yılında Ankara Etimesgut Aşağıyurtçu mahallesinde doğdu. İlköğretim ve orta öğrenimini Etimesgut’ta tamamlayan Demirel’in ilk mesleği serbest muhasebecidir. Sonraki yıllarda siyasete yönelmiş ve Milliyetçi Hareket Partisi’ne üye olmuştur. 1995-1999 yılları arasında Etimesgut İlçe Başkanlığı görevine seçilmiştir.18 Nisan 1999 yerel seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)’nin ilçe belediye başkanı seçilmiştir.

5 yıl hizmetlerine rağmen 2004 yılında yapılan yerel seçimde seçilemedi. 2006 yılında tekrar Etimesgut İlçe Başkanlığı görevine başlamıştır. 29 Mart 2009 yerel seçimlerinde tekrar belediye başkanı seçilerek 2.kez belediye başkanı görevine getirildi. 30 Mart 2014 yerel seçimlerini de kazanarak 3.kez, 31 Mart 2019 yerel seçimlerine de MHP ve Cumhur İttifakı adayı olarak katılarak dördüncü kez Etimesgut Belediye Başkanlığına seçilmiştir. Görevini devam ettirmekte olan Demirel 63 yaşında, evli ve 3 çocuk babasıdır.

ETİMESGUT’A HİZMETLERİ

Enver Demirel’in belediye başkanlığı sürecinde Etimesgut’a hizmetleri belediyenin web sitesinde yer almaktadır. 15 Kültür, Sanat ve Yaşam Merkezi, 14 Eğitim Birimi, 10 Spor Tesisi, 6 Yüzme Havuzu, 12 Kapalı Pazar, 7 Kütüphane, 3 Köy Konağı, 5 Emekli Konağı, 2 Hanımlar Konağı, 2 Kent Meydanı, 17 Sosyal Destek Projesi, 460 Park, Hayvan ve Çiçek Hastanesi ve dünyanın en kapsamlı Türk Tarih Müzesi ve Parkı ile beraber Ankara’nın en büyük sahnesi 100. Yıl Cumhuriyet Kültür Merkezi yapmıştır.

SEÇİM VAATLERİ NELER?

Cumhur İttifakı MHP Etimesgut Belediye Başkan adayı Enver Demirel’in vaatleri de çok merak edilenler arasında. Demirel Etimesgut’a yeni vaatlerini açıkladı. Çocuklar ve gençler için Buz Pateni Pisti, Alzheimer hastalarımız için Alzheimer Merkezi, bağımlılıkla mücadele için AMATEM ve Eryaman’da Huzurevi projelerinin olduğunu belirtti.