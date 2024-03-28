Haydar Ali Yıldız kimdir? AK Parti Beyoğlu Belediye Başkan adayı hakkında

28 Mart 2024 13:34 - Güncelleme : 28 Mart 2024 13:45

AK Parti Beyoğlu Belediye Başkan adayı olan Haydar Ali Yıldız, son zamanlarda gündemde yer alıyor. Pazar günü sandığa gidecek olan vatandaşlar ise hayatına dair bilgileri araştırmaya başladı. İşte merak edilenler...

HAYDAR ALİ YILDIZ KİMDİR?

1971 senesinde Rize'de doğdu. 1993 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmasının ardından kendisine ait olan hukuk bürosunda avukatlık yapmaktadır. AK Parti Beyoğlu Kurucu İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği, Seçim İşleri Birim Başkanlığı, Teşkilat Birim Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. 3 Kasım 2002 ve 28 Mart 2004 seçimlerinde Beyoğlu Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanlığı görevini yerine getirdi. 2004 Temmuz ayından sonra Ak Parti Beyoğlu İlçe Başkanlığı görevini yapmıştır.

2009 yılında AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi seçildi ve İl Başkan Yardımcılığı- İl Seçim İşleri Başkanlığı yaptı. 2012 yılında Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı görevine atandı. Mütevelli Heyeti Başkanı olarak Okçular Vakfı’nın kuruluşunda yer alan Yıldız, Vakfın Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerine devam etmektedir.7 Haziran 2015 Genel Seçimlerinde AK Parti İstanbul 2. Bölge Milletvekili olarak seçildi. 26. Dönem AK Parti İstanbul Milletvekili görevinde bulunmuştur. 6 Ağustos 2018 yılında Cumhurbaşkanı Başdanışmanı görevini yerine getirdi.