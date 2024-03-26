Kızıl Goncalar Gülayşe kimdir? İnci Sefa Cingöz yer aldığı projeler ve biyografisi

26 Mart 2024 21:41 - Güncelleme : 26 Mart 2024 21:45

Kızıl Goncalar dizisi yeni bir ismi kadrosuna katıyor! İnci Sefa Cingöz, Gülayşe karakteriyle ekranlara gelecek. Detaylar haberimizde!

İNCİ SEFA CİNGÖZ KİMDİR? "KIZIL GONCALAR"DA HANGİ ROLÜ CANLANDIRACAK?

İnci Sefa Cingöz, "Kızıl Goncalar" dizisinin kadrosuna katılarak Gülayşe karakterine hayat verecek. Diziye 14. bölümden itibaren dahil olacak olan Cingöz, Mert Yazıcıoğlu'nun canlandırdığı Cüneyd'in annesi olarak seyirci karşısına çıkacak.

İNCİ SEFA CİNGÖZ'ÜN YER ALDIĞI PROJELER

İnci Sefa Cingöz, tiyatro dünyasında da başarılı bir kariyere sahip. Oyunlarda hem oyuncu hem de asistan olarak yer alan Cingöz'ün projeleri arasında "Yok Olma Çağı", "Peki", "Araba Kullanmayı Nasıl Öğrendim", "Ivanov", "Vahşet Tanrısı" ve "Küçük" gibi yapımlar bulunuyor.