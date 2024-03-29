MHP Aksaray Belediye Başkan Adayı İrfan Çıtak kimdir? Hayatı ve biyografisi

29 Mart 2024 15:34 - Güncelleme : 29 Mart 2024 15:37

31 yaşında olan Aksaray Belediye Başkan Adayının hayatı merak ediliyor. İrfan Çıtak’ın özgeçmişine dair detaylar haberimizde. Çıtak’ın asıl mesleği nedir, hangi üniversitede okudu?

İRFAN ÇITAK KİMDİR?

1993 yılında Aksaray’da doğan Çıtak ilk ve ortaöğretimini Aksaray’da tamamladı.Üniversite hayatına Aksaray Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünü kazanmasıyla başladı.

Siyasi hayatına MHP Ülkü Ocaklarındaki görevi ile başlayan İrfan Çıtak 2017 yılında MHP Aksaray İlçe Yönetiminde yer aldı. 2018 yılında MHP Aksaray İlçe Başkanlığı görevine seçilen Çıtak, 31 Mart 2024 seçimlerinde MHP Aksaray Belediye Başkan Adayı oldu.