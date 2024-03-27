Sandık Kokusu Irmak kim? Meriç Aral yer aldığı projeler ve biyografisi

27 Mart 2024 23:14 - Güncelleme : 27 Mart 2024 23:16

Meriç Aral, SHOW TV'de yayınlanan Sandık Kokusu dizisinde Irmak karakterine hayat veriyor. Dizide Irmak'ı canlandıran Aral, başarılı bir performans sergileyerek dikkatleri üzerine çekiyor. Peki, Meriç Aral kimdir?

MERİÇ ARAL KİMDİR?

Meriç Aral, 1 Temmuz 1990 tarihinde İstanbul'da doğdu. Lise eğitimini tamamladıktan sonra Bilgi Üniversitesi'nde hukuk ve yan dal olarak karşılaştırmalı edebiyat eğitimi aldı. 2012 yılında mezun olan Aral, avukatlık stajını tamamladıktan sonra oyunculuk kariyerine adım attı.

YER ALDIĞI PROJELER

Oyunculuk serüvenine film asistanı olarak başlayan Aral, Nurgül Yeşilçay ve Şahin Irmak'ın yer aldığı Sultan dizisinin deneme çekimlerine katılarak profesyonel kariyerine adım attı. Craft Oyunculuk Atölyesi ve Bahar Kerimoğlu'ndan oyunculuk dersleri alan Aral, Medcezir dizisiyle televizyon dünyasına adım attı. Ayrıca birçok filmde ve dizide rol alarak oyunculuk kariyerini başarıyla sürdürdü.

Unutursam Fısılda, Balayı, Hesapta Aşk ve Muska gibi yapımlarda rol alan Aral, yetenekleriyle dikkat çekiyor ve izleyicilerden tam not alıyor.