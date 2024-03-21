Survivor Hilmicem sevgilisi kim? Pırıl Atasev kimdir?

21 Mart 2024 23:29 - Güncelleme : 21 Mart 2024 23:33

Survivor All Star yarışmacısı Hilmi Cem İntepe'nin sevgilisi ve dansçı Pırıl Atasev hakkında detaylar merak ediliyor. Pırıl Atasev kimdir? İşte bilinmeyenler...

HİLMİ CEM'İN SEVGİLİSİ KİM?

Survivor All Star 2024 yarışmacıları arasında dikkat çeken isimlerden biri olan Hilmi Cem İntepe'nin özel hayatı merak konusu oldu. Hilmicem, bu yıl tekrar Survivor'a katılması ile gündem olmuştu, şimdi ise sosyal medya kullanıcıları ve izleyiciler sevgilisini merak ediyor.

PIRIL ATASEV KİMDİR?

Hilmi Cem İntepe'nin sevgilisi olarak bilinen Pırıl Atasev, İzmir'de doğmuş ve Ege Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü'nden mezun olmuştur. Dans ve pilates konusunda uzmanlaşmış olan Atasev, çocukluktan beri dansla ilgilenmektedir ve birçok dans kursuna katılarak kendini geliştirmiştir.