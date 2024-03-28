37 yıl sonra bir anda belirdi! İçindeki şifreli mesaj herkesi meraklandırdı

28 Mart 2024 13:01 - Güncelleme : 28 Mart 2024 13:01

Bernard Aaronson tarafından yazılan 'Psychedelics' adlı kitabın 30 Mayıs 1987'de Evans'taki High Plains Kütüphane Bölgesi'ne geri verilmesi gerekiyordu. Ancak aradan geçen 37 yılın sonunda kitap kütüphaneye teslim edildi. Toplam 13.437 gün boyunca kayıp olarak kalan kitap, Riverside Kütüphanesi ve Kültür Merkezi'ne isimsiz olarak bırakıldı.

Yırtık pırtık mavi kitabın içinde, kitapsever kullanıcıdan gelen ve geri dönmesinin neden bu kadar uzun sürdüğüne ışık tutan özür dileyici bir not vardı. Şifreli bir şekilde şöyle yazıyordu: "Üzgünüm, çok geciktim! Uzun ve tuhaf bir yolculuk oldu."

"BELKİ DE BİRİLERİNİN ZAMAN ALGISINI ETKİLEMİŞTİR"

High Plains Kütüphane Bölgesi haberi 8 Mart'ta Facebook sayfasında paylaştı ve şöyle yazdı: "Geçen hafta Riverside Kütüphane ve Kültür Merkezi'ne iade edildi. 13,437 gün gecikti! Ya da 36 yıl, 9 ay ve 13 gün gecikti. Ama, hey, anlıyoruz. Bazen meşgul olursunuz. Neredeyse 37 yıldır. Olur böyle şeyler."

Kütüphane, kitabın doğası gereği, "belki de birilerinin zaman algısını etkilemiş olabilir" diyerek olayı şakaya vurmaya devam etti. Kitabın şu anda kütüphaneye iade edilen en gecikmiş kitap rekorunu elinde tuttuğuna inanılıyor.