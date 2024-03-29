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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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29 Mart 2024 20:36 - Güncelleme : 29 Mart 2024 20:36

Biden protestocuların hedefi oldu! Konuşması defalarca kesildi

ABD Başkanı Joe Biden'ın, 2024 Başkanlık Seçimleri kapsamında New York'ta düzenlenen bağış kampanyası sırasında yaptığı konuşma, protestocular tarafından defalarca kesintiye uğradı.

Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: Anadolu Ajansı

Demokrat Partinin, Manhattan'daki ünlü gösteri merkezi "Radio City Music Hall" binasında yaklaşık 5 bin kişinin katılımıyla düzenlediği ve 25 milyon dolardan fazla bağışın toplandığı gecede, Biden'ın konuşması, birçok protestocu tarafından defalarca kesildi.

Sosyal medyada paylaşılan bazı cep telefonu görüntülerinde bir kadının, "Kendinden utanmalısın Biden, sen Filistin'de soykırım yapıyorsun, ellerin kanlı." diye bağırdığı duyuldu.

Demokrat Partili aktivist kadın, güvenlik güçleri tarafından hızlıca salondan uzaklaştırıldı.

Biden protestocuların hedefi oldu! Konuşması defalarca kesildi - 1. Resim

ESKİ BAŞKANLARIN KONUŞMALARI DA KESİLDİ

Biden ve ona destek için geceye katılan eski başkanlar Barack Obama ile Bill Clinton'ın konuşmaları da diğer protestocular tarafından kesilmeye devam etti.

Gazze'de ateşkes çağrısı yapan göstericilerin yanı sıra, ABD Başkanı Biden'ın kampanyası, Rusya ile Ukrayna arasındaki devam eden savaşla ilgili tepkilere de sahne oldu.

Bağış kampanyası devam ederken salonun dışında, "Biden'ı Terk Edin" Hareketi tarafından organize edilen protestoda ise yüzlerce kişi, Gazze ve Filistin lehine sloganlar attı.

Öte yandan İsrail bayrağı giyen iki karşıt protestocunun, Filistin yanlısı kalabalık grubun arasında girmesi tansiyonu yükseltirken yaşanan arbede polis tarafından bastırıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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