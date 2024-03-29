Biden protestocuların hedefi oldu! Konuşması defalarca kesildi

29 Mart 2024 20:36 - Güncelleme : 29 Mart 2024 20:36

Biden'dan bir garip güvenlik önlemi! Seçim kampanyası için 20 kum dolu kamyon konuşlandırdı

Biden'dan bir garip güvenlik önlemi! Seçim kampanyası için 20 kum dolu kamyon konuşlandırdı

Demokrat Partinin, Manhattan'daki ünlü gösteri merkezi "Radio City Music Hall" binasında yaklaşık 5 bin kişinin katılımıyla düzenlediği ve 25 milyon dolardan fazla bağışın toplandığı gecede, Biden'ın konuşması, birçok protestocu tarafından defalarca kesildi.

Sosyal medyada paylaşılan bazı cep telefonu görüntülerinde bir kadının, "Kendinden utanmalısın Biden, sen Filistin'de soykırım yapıyorsun, ellerin kanlı." diye bağırdığı duyuldu.

Demokrat Partili aktivist kadın, güvenlik güçleri tarafından hızlıca salondan uzaklaştırıldı.

ESKİ BAŞKANLARIN KONUŞMALARI DA KESİLDİ

Biden ve ona destek için geceye katılan eski başkanlar Barack Obama ile Bill Clinton'ın konuşmaları da diğer protestocular tarafından kesilmeye devam etti.

Gazze'de ateşkes çağrısı yapan göstericilerin yanı sıra, ABD Başkanı Biden'ın kampanyası, Rusya ile Ukrayna arasındaki devam eden savaşla ilgili tepkilere de sahne oldu.

Bağış kampanyası devam ederken salonun dışında, "Biden'ı Terk Edin" Hareketi tarafından organize edilen protestoda ise yüzlerce kişi, Gazze ve Filistin lehine sloganlar attı.

Öte yandan İsrail bayrağı giyen iki karşıt protestocunun, Filistin yanlısı kalabalık grubun arasında girmesi tansiyonu yükseltirken yaşanan arbede polis tarafından bastırıldı.