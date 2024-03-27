Gazze'deki tek Türk doktordan yürek yakan sözler: Hasta seçmek zorunda kalıyoruz

27 Mart 2024 18:42 - Güncelleme : 27 Mart 2024 18:58

İsrail Gazze'ye yönelik saldırıları 172’inci gününde artarak devam ediyor. BM Güvenlik Konseyi’nden ateşkes tasarısına onay çıktı ancak İsrail çoluk çocuk demeden soykırıma hız kesmeden devam ediyor. Gazze’de bir hastanede görevli olan Türk Doktor Taner Kamacı yaşanan zulmü TGRT Haber'e anlattı.

BM’nin ateşkes anlaşmasının ardından bombalamanın daha da şiddetlendiğini söyleyen Taner Kamacı, "Yardımların içeriye girişinde ciddi sıkıntı yaşıyoruz. Buraya gelen sağlıkçılar yanlarında getirdikleri malzemelerle sadece hastalara yardım edebiliyor." dedi.

"HASTA SEÇMEK ZORUNDA KALIYORUZ"

Sadece acil hastaların ameliyat edilebildiğini ifade eden Kamacı, "Acil ameliyatların içinde de böyle hayati riski en yüksek olanlar ameliyata alınabiliyor. Diğerleri hem malzeme hem hastane yokluğundan alınamıyor. Hasta seçmek zorunda kalıyoruz. En çok çocukları biz acillerde görüyoruz. Çocuklar yanmış bir şekilde geliyor. Kafasında, göğsünde, kolunda, bacağında kırıklarla geliyorlar. Burada birçok çocuğun kolunu bacağını kesmek durumunda kaldık." dedi.

Kamacı konuşmasına şu sözlerle devam etti:

"10 gündür Gazze’deyim. İlk günler korkuyordum ama artık başımıza düşerse şehit olacağız diye düşünüyoruz. Bombaların ardından herkes hayatına devam ediyor. Bu alışılmış bir çaresizlik başka bir şey değil… Gazze’de hastaneler çoğu kullanılamıyor. 35-40’a yakın hastaneden şuan sadece 2 ya da tanesi aktif olarak kullanılabiliyor.

Ben gönüllü olarak buraya geldim. Uluslararası bir organizasyonla geldim ben buraya. Türkiye’den bir tek ben varım burada. 10 gündür buradayız, 1 hafta sonra başka ekipler gelecek. Biz sadece Türkiye’den bir ekip oluşturmak derdindeyiz."