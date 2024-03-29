Kopyaya karşı garip önlem! Tuhaf şekilli dev şapkalar

29 Mart 2024 15:22 - Güncelleme : 29 Mart 2024 15:24

Filipinler'in Batangas Eyalet Üniversitesi'ndeki bir sınavda öğrencilerin birbirleri ile kopyalaşmamaları ve cevaplara bakmalarını engellemek için şapka takmaları istendi.

Ziraat öğrencileri bu fikri sevmiş olacak ki renkli görüntüler oluştu. Öğrenciler bir Pokemon, Minecraft'tan bir Creeper ve Süngerbob'tan Patrick gibi karakterlerin şapkalarını taktılar.

Ayrıca Anonymous maskeli şapkalar, Einstein resimleri ve üzerinde "geleceğin ziraatçısı" yazan bir şapka da vardı. Öğretim görevlisi Angelo Ebora, 18 ve 19 yaşlarındaki 70 öğrencinin neredeyse tamamının 19 Mart'taki sınavda yer aldığını söyledi.

"ONLARLA GURUR DUYDUM"

Ebora, öğrencilerine akademik dürüstlüğü öğretirken "sınavları sırasında yaşadıkları stresi azaltmaya" yardımcı olmak istediğini dile getirirken, şapkaların, öğrencilerin sınıf arkadaşlarının cevaplarına bakmalarını gerçekten de engellediğini söyledi.

Öğretim görevlisi Ebora, bu kadar çok öğrencisinin katıldığını gördükten sonra "Onlarla gurur duydum" ifadelerine yer verdi.