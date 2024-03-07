Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Öğrenciler Nisan ayında tatile doyacak

07 Mart 2024 09:53 - Güncelleme : 07 Mart 2024 10:25

Öğrenciler Nisan ayına tatille başlayacak. Henüz resmi açıklama gelmese de 31 Mart seçimlerinin ertesi günü 1 Nisan tarihinde okulların tatil edilmesi bekleniyor. Seçim, ara tatil, Ramazan Bayramı, resmi tatil derken öğrenciler Nisan ayında 4 farklı tatil yapmış olacak.

İlk tatil 1 Nisan’da yapılacak. Seçimlerin ardından okullar 1 gün tatil olacak ve hafta sonu ile birleşince öğrenciler 3 günlük mola vermiş olacak.

RAMAZAN BAYRAMI - ARA TATİL

İkinci tatil Ramazan Bayramı tatili. Nisan ayının ikinci haftası başlayacak. Aynı tarihlerde ara tatilin de denk gelmesiyle öğrencilerin 1 haftalık bir tatil yapması bekleniyor.

Üçüncü tatil resmi tatil günlerimizden olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı.

Son tatil ise 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde yapılacak.

ARA TATİL UYGULAMASI DEVAM EDECEK

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ara tatillerle ilgili herhangi bir değişiklik yapmayacak. Kasım ve nisan aylarındaki ara tatiller uygulanmaya devam edecek.

YKS KONULARIYLA İLGİLİ GÜNCELLEME

Geçen yılki deprem felaketinin ardından Yükseköğretim Kurumları Sınavı'ndan (YKS) çıkarılan bazı konuların bu yıl tekrar dahil edilip edilmeyeceği konusu da gündemdeydi. Ancak bu yıl için herhangi bir değişiklik olmadığı ve öğrencilerin tüm konulara hazırlıklı olması gerektiği açıklandı.

Bu dört farklı tatil, öğrenci ve öğretmenlere dinlenme, kendilerini yenileme ve aileleriyle birlikte kaliteli zaman geçirme imkanı sunarak, eğitim sürecine olumlu katkılar sağlayacak.

YKS İÇİN GEÇ BAŞVURU SÜRECİ BUGÜN SONA ERİYOR

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuru tarihini kaçıranlar için 2 gün sürecek geç başvuruların başladığını açıklamıştı.

8 ve 9 Haziran'da uygulanacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na geç başvuru süreci 7 Mart'ta perşembe günü saat 23.59'da sona erecek.