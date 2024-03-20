Bankalardan marketlerde geçerli 2 bin TL indirim kampanyası! Bayram sonrasına kadar geçerli

20 Mart 2024 15:37 - Güncelleme : 20 Mart 2024 16:04

Bankalar kredi kartı ya da maaş kartı kullanan vatandaşlara alışverişlerde bonus hakkı tanıyor. Bu hakla beraber vatandaşlar marketlerden yaptıkları alışverişte belli oranlara kadar indirimlerden yararlanabiliyor.

BANKALARDAN MARKETLERDE GEÇERLİ 2 BİN TL İNDİRİM KAMPANYASI!

Öncelikler Vakıf Bank tarafından başlatılan bonus biriktirme her market alışverişinde hesapta para birikmesini sağlıyor. Bu uygulama şimdilerde kart kullanımını artırmak için her bankada geçerli olan bonus biriktirme kampanyasını beraberinde getirdi. Garanti BBVA, QNB Finansbank ve TEB bank gibi bankalarda bu oranlar oldukça yüksek.

Ötesi bankalar aynı zamanda bu bonus birikmesini ticari alışverişlere de ekledi. Sanal alışveriş yapan vatandaşlar bonuslardan bu şekilde de yararlanabilecek. 500-1000 TL arasında geçerli olan bu kampanyaya ise Akbank bambaşka bir boyut getirdi.

İNDİRİMDEN YARARLANMAK İÇİN NELER YAPILMALI?

Mobil uygulaması üzerinden "Akbanklı olmak istiyorum" butonuna tıklayarak başvuru sürecine dahil olunabilir. 31 Mart'tan öncesine kadar Axess veya Wings karta başvuruda bulunması lazım. Market ve gıda alışverişlerinde her harcamadan %50 indirim kazanma imkanı artıyor. İşlem başına en fazla 500 TL ve toplamda 2000 TL'ye kadar indirim avantajı sağlanacak.

Kampanyadan faydalanmak isteyenler; kampanyadan kazanılan indirimler, aynı gün içinde aynı iş yerinden yapılan ilk harcamada geçerli olacak. Ayrıca, kazanılan indirimler kredi kartının onaylanmasının ardından 2 iş günü sonra geçerli sayılacak.