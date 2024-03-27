Elektronik ticarete vergiler yolda! İlk kez gümrük alınacak

27 Mart 2024 13:27 - Güncelleme : 27 Mart 2024 13:30

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Direktörü Ngozi Okonjo-Iweala, 2026’dan itibaren elektronik ürünlerin ticaretinde ilk kez gümrük vergisi uygulanacağını bildirdi.

Financial Times’a konuşan Okonjo-Iweala, 1 Mart 2024’te ülkelerin elektronik ticaret moratoryumunu sadece 2 yıl süreyle uzattığını ve önemli bazı üyelerin bu sürenin tekrar uzatılmasına karşı çıkacağını belirtti.

İLK KEZ GÜMRÜK VERGİSİ UYGULANACAK

DTÖ’de hükümetler bir kez daha süre uzatmak için uzlaşmadığı takdirde 2026 yılından itibaren online film ve yazılım gibi elektronik ürünlerde ilk kez gümrük vergisi uygulanacak ve bu dünyanın bir çok yerinde fiyatları yükseltecek.

VERGİ GELİRİNİ CİDDİ ORANDA ARTIRMASI BEKLENİYOR

Hindistan, Endonezya ve Güney Afrika gibi bazı gelişmekte olan ülkeler vergilerin getirilmesini destekliyor çünkü bu uygulamanın vergi gelirlerini ciddi oranda artırmasını bekliyor. Ancak diğer DTÖ üyeleri vergilerin maliyetleri artıracağı ve bunun tüketicilere yansıtılacak olması sebebiyle rekabetçi güçlerine zarar vereceğini savunuyor.

GÖNÜLLÜ MORATORYUMU SAVUNAN 80 ÜLKEDE UYGULANMAYACAK

ABD, Çin, Avrupa Birliği üyeleri ve çoğu Latin Amerika ülkesi, gönüllü moratoryumu savunan 80’den fazla ülke arasında. Bu ülkeler DTÖ direktörünün verdiği bilgilere göre moratoryum uzatılmasa bile elektronik iletim faaliyetlerine gümrük vergisi uygulamayacak.