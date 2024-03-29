Emekli maaşı masaya yatırılıyor, hükümet yeşil ışık yaktı! Zam oranı için ilk tahminler geldi

29 Mart 2024 12:22 - Güncelleme : 29 Mart 2024 12:27

Emekliye zam müjdesi geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "Emekli maaşlarını tekrar masaya yatıracağız" açıklaması emekli tarafında beklentileri artırdı. Maaşları enflasyon karşısında eriyen emekli kesimi için yeni düzenlemenin sinyali de yakıldı.

EMEKLİ ZAMMINDA HEDEF ENFLASYON MU BAZ ALINACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın emekli maaşlarının yeniden değerlendirileceğinin müjdesini, “Önümüzdeki temmuz ayında, yılın ilk 6 ayındaki enflasyona göre, emekli maaşlarını tekrar masaya yatıracağız” verdi. Ancak, 6 aylık enflasyona göre mi yoksa hedef enflasyona göre maaş zam oranının değerlendirileceği merak konusu oldu.

BAKAN IŞIKHAN: EMEKLİLERE PAY VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 'Cumhurbaşkanımız bugün ifade etti. Temmuz ayında emekli aylıklarını tekrar masaya yatıracağız.' dedi. Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram, zam oranına ilişkin ilk tahmini yaptı.

"Türkiye Yüzyılı'nda Çalışma Hayatı Buluşmaları" çerçevesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Çorum'da iş dünyasının temsilcileri ile bir araya geldi.

Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleştirilen programda konuşan Bakan Işıkhan, emekli maaşlarının zammı memur emeklilerinde toplu sözleşmeye göre; SSK ve Bağkur için de enflasyona göre şekillendiğini hatırlatarak, "Biz, ihtiyaçlar ve imkanlar doğrultusunda çoğu zaman bu tutarların çok daha üzerinde emeklilerimiz için adımlar attık. Denge ve disiplin içinde ekonomimizi güçlü bir şekilde yükselttikçe artan refahtan emeklimize daha fazla pay vermeye devam edeceğiz. Ayrıca; daha önce de söylediğimiz gibi, 3600 ek gösterge düzenlemesinin bütün memurları kapsayacak şekilde genişletilmesi yönünde düzenlemeyi hayata geçireceğiz. Yine esnaflarımızın emeklilik için gerekli sigorta prim gün sayısındaki adaletsizliği gidereceğiz" diye konuştu.

“YENİ ADIMLAR ATILACAK”

Hiçbir zaman tutmayacakları sözü vermediklerini dile getiren Bakan Işıkhan, "Bu, başkalarının milleti kandırma taktiği, bizim değil. Biz ne dediysek bugüne kadar yaptık, bundan sonra da adım adım yapmaya devam edeceğiz. Hiçbir zaman tutmayacakları sözü vermediklerini dile getiren Bakan Işıkhan, "Bu, başkalarının milleti kandırma taktiği, bizim değil. Biz ne dediysek bugüne kadar yaptık, bundan sonra da adım adım yapmaya devam edeceğiz.” dedi.

Emeklilere yönelik olarak başlatılan banka promosyonları ile ilgili de açıklamada bulunan Bakan Işıkhan, "Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, emeklilerimize yönelik olarak başlattığımız promosyon ödemesi uygulamasının kamu bankalarında 2 katına çıkarılarak 8 ile 12 bin lira arasında olacağını duyurmuştu. Bunun dışında ölüm aylığı hak sahiplerine de 5 bin lira promosyon duyurusunu yapmıştık. Bu hafta pazartesi gününden itibaren de promosyonlar için başvurular alınmıştı. Bugün itibariyle kamu bankalarımız emeklilerimize promosyon ödemelerini yapmaya başladılar. Tüm emeklilerimize hayırlı uğurlu olsun. Bununla birlikte, Kamu bankaları haricinde diğer bankalarla da protokol imzalama sürecini tamamladık. Özel bankalar da, kamu bankaları tutarları asgari olmak üzere promosyon miktarlarını güncelleyecekler. Biz, sağlam politikalarla emeklilerimize mümkün olan en iyi hizmeti vermeye gayret ediyoruz. 2002 yılında iktidara geldiğimizde, iflas noktasına gelmiş bir sosyal güvenlik ve sağlık sistemi devralmıştık. Bunu en iyi kıymetli emeklilerimiz hatırlar. Attığımız adımlarla, sürdürülebilir bir sosyal güvenlik sistemi inşa ettik. Sağlık sigortası kapsamında, ilaca ve tedaviye erişim noktasında dünyanın en ileri ülkelerinden biri haline geldik" dedi.

ZAM ORANI İÇİN İLK TAHMİN: REFAH PAYI SÜRPRİZİ OLABİLİR

Muhammet Bayram, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın emekli maaşları için yapılacak düzenleme için beklentisini açıkladı. Bayram, emekli için tahminlerinde refah payı sürprizinden bahsetti ve “Cumhurbaşkanı Erdoğan emeklilere ilişkin temmuz ayında yeni bir düzenleme yapılacağından bahsetti. Bu düzenleme ilk 6 ayın enflasyonu şeklinde olacaktır. Son dönemde yapılan artışlarda hep enflasyonun üzerinde artışlar yapıldı. Bu dönemde de en az enflasyon oranı kadar artış olacak ve bunun üzerine refah payı artışı olacaktır.” diye konuştu.

6 AYLIK ENFLASYONA GÖRE EMEKLİYE ZAM ORANI NE KADAR OLACAK?

Temmuz ayında açıklanacak ilk 6 ayın enflasyon verilerinin ardından emeklilere yapılacak zam oranı da ortaya çıkacak. Şu ana kadar 2 aylık enflasyon verisi ortaya çıktı. 3 aylık veri için gözler Nisan ayında olacak. Temmuz ayında açıklanacak ocak haziran dönemi verileri için ekonomistlerin beklentisi yüzde 20 ile 25’ler seviyesinde yer alıyor. Enflasyon oranına ilave zam ile birlikte yüzde 30’lara yakın bir artış söz konusu olabilir. Yapılan artışlar önceki dönem enflasyonunu yansıtıyor.

Hem ekonomi yönetiminin hem de Merkez Bankası beklentisine göre enflasyon yıl sonuna doğru gerileyecek. Önümüzdeki dönemde enflasyon oranına göre emekliye bir artış söz konusu olursa emekliyi memnun edecek rakamlar ortaya çıkamayabilir. Yıl sonu enflasyon beklentilerinin düşeceği öngörülürken oranının düşük çıkması maaşlarda düzeltme beklentisini arttırıyor. Hükümetin bu açıdan bakıldığında enflasyona ek refah payı ile maaşları düzeltmesi beklentisi üst seviyede yer alıyor.

EMEKLİ MAAŞIN ZAM ENFLASYONUN ÜZERİNDE Mİ OLACAK?

Ekonomist Bayram, “İlk 6 ayın enflasyon beklentisi yüzde 20 ile 25’ler seviyesinde. Enflasyon oranına ilave zam ile birlikte yüzde 30’lara yakın bir artış söz konusu olabilir. Yapılan artışlar önceki dönem enflasyonunu yansıtıyor. Önümüzdeki dönemin enflasyonunu karşılayan bir artış değil. Sene sonunda enflasyon hızlı bir şekilde düşüşe girecek. Sene sonu enflasyon oranının düşük çıkması bekleniyor. Bundan dolayı ilk 6 ayın enflasyonu yüzde 20-25 arasına gelmiş olsa dahi daha yüksek bir artışla emeklilerimize ciddi bir maaş artışı yapılacaktır. Emeklilere ve memurlara mutlak suretle 6 ayda bir zam yapılıyor. Tabi asgari ücretliye yılda bir artış oluyor. Memur ve emeklilere maaş artışı yapılmışken asgari ücretliye de bir zam gündeme gelebilir. Emeklilere temmuz ayında yapılacak artışın refah payı ilavesi şeklinde olmasını bekliyorum.” dedi.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINA TEMMUZ ÖNCESİ ZAM BEKLENİYOR MU?

Ekonomist Bayram, şunları söyledi:

“En düşük emekli maaşı ile ilgili temmuz öncesi bir zam beklentisi vardı. Ancak bu beklenti banka promosyonlarına yapılan zam ile birlikte karşılandı diyebiliriz.

Ayrıca bazı alanlarda emeklilere indirimler de söz konusu olacak. Bu da emeklilere ekstra alım gücü olarak yansıyacaktır. En düşük emekli maaşına ilişkin temmuz ayı beklentim 15 bin TL düzeyinde. Normal şartlarda önceki dönemde en düşük emekli maaşının daha yüksek olmasını bekliyorduk.

Asgari ücret ile arasındaki makas açıldı. Temmuzda en az 15 bin TL seviyesine gelirse emeklilerin hakkı korunmuş olur diyebiliriz.”