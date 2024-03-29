Gelin bileziklerinde modeller değişti! Rota İtalya Kalze popcorn çevrildi... İşte model ve fiyatları

29 Mart 2024 14:16 - Güncelleme : 29 Mart 2024 14:23

Sınırlı sayıda modele sahip olan İtalya Kalze Popcorn altın bilezikler yeni gelinlerin ve altın bileziklerini değiştirmek isteyenlerin yeni rotası oldu. İlginin yoğunlaştığı bu günlerde kuyumcularda mesai de arttı. Daha zarif ve şık görünmesinin yanı sıra değeri de bir o kadar fazladır.

KALZE POPCORN ALTIN BİLEZİKLER MODELLERİ FİYATLARI

İtalya tarzı denmesindeki en büyük pay, tasarımında İtalyalıların gelenekselliğinden faydalandı. Ancak öte yandan yerel bazı hususlarda hakimdir. Kalze denmesinin nedenleri ise 3'lü ince bileziğin bir araya gelerek oluşturduğu bir modeldir.

Bazı yerlerde kelepçe olarak geçen bilezikler kullanımı da oldukça rahattır. Elden geçmediğinde kelepçe yardımıyla daha kolay takılır. İnce bilezikler zarif görünüm katarken kelepçe tasarımındaki anahtarlı kısımlarda oldukça dikkat çekicidir.

Bazı yerlerde kalze, dorika olarak da geçer. 14 ayarının fiyatı bile dudak uçuklattı. Ancak bu bileziklerdeki en büyük kayıp satınca olur. Çok fazla işlemi olduğundan altının değeri düşer. Gram da düşük tutulunca alınca pahalı satınca zararlı. Uzmanlar yatırımcılar için uygun bir alan olmadığını söylese de görünümü gelinlerin ilgi odağı oldu.

14 ayar 17 gram olan Kalze bilezik 42 bin TL

14 ayar 23 gram Kalze gurmet bilezik 54 bin TL

14 ayar 13 gram Kalze bilezik 32 bin TL

14 ayar 6 gram Kalze bilezik 15 bin TL