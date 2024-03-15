15 Mart 2024 01:03 - Güncelleme : 15 Mart 2024 01:04
Kayseri'de ramazan pidesine zam geldi!
Ramazan ayında 4 günü geride bırakırken Kayseri'de pide fiyatlarına zam yapıldı.
Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kayseri'de yaşayanları üzen haber geldi. Ramazan pidesi fiyatları yükseldi.
EKMEK SABİT, PİDEYE ZAM
Fiyatlardaki son değişikliklerle birlikte somun ekmek fiyatları sabit kalıp 200 gram somun 6,5 TL’ye satılırken, 320 gram pidenin fiyatı ise 15 TL oldu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı