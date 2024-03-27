Kredi kartı ücretleri sınırlanıyor! 20 yıllık dava bitti, Visa ve Mastercard anlaşmaya vardı

27 Mart 2024 10:46 - Güncelleme : 27 Mart 2024 10:51

Ne altın ne kristal! İşte dünyanın 140 milyon dolara satılan en değerli maddesi

Ne altın ne kristal! İşte dünyanın 140 milyon dolara satılan en değerli maddesi

Kredi kartı kullanıcılarına tasarruf sağlayacak dev anlaşma imzalandı. ABD’li finansal ödeme şirketleri Visa ve Mastercard'dan antitröst anlaşmasına vardı.

ABD'de kredi ve banka kartı ücretlerini sınırlayacak ve perakendeciler için tahmini 30 milyar dolarlık tasarruf sağlayacak anlaşmada imzalar atıldı.

20 YIL SÜREN DAVANIN ARDINDAN KREDİ KARTI ÜCRETLERİ DÜŞÜYOR

Visa'dan yapılan açıklamada, yaklaşık 20 yıl süren davanın ardından şirketin yüzde 90'ından fazlasını küçük ölçekli işletmelerin oluşturduğu perakendecilerle kredi ve banka kartı ücretlerini düşüren ve söz konusu ücretleri 2030'a kadar sınırlayan önemli bir anlaşmaya varıldığı aktarıldı.

EN AZ 5 YIL BOYUNCA UYGULANACAK

Mastercard'dan yapılan açıklamada, şirketin perakendecilerle yapılan anlaşma kapsamında kredi kartı ücretlerini en az 5 yıl boyunca düşürmek için anlaşmaya vardığı kaydedildi.

ABD basınında yer alan haberlerde, anlaşmanın perakendeciler için beş yılda tahmini 30 milyar dolar tasarruf sağlayacağı belirtildi.

DAVALARIN ÇOĞU ÇÖZÜME KAVUŞACAK

Antitröst anlaşmasının mahkeme tarafından onaylanması halinde 2005'te ülke çapındaki açılan davaların çoğu çözüme kavuşacak.