Tgrt Haber
Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
Haberler>Teknoloji>Ne altın ne kristal! İşte dünyanın 140 milyon dolara satılan en değerli maddesi
27 Mart 2024 10:41 - Güncelleme : 27 Mart 2024 10:45

Ne altın ne kristal! İşte dünyanın 140 milyon dolara satılan en değerli maddesi

Dünyanın en pahalı maddesi altın, kristal, beyaz trüf mantarı olduğu düşünülse de 140 milyon dolar değere ulaşan 'Azot Atom Tabanlı Endohedral Fullerenler' maddesi olduğu belirtiliyor.

Editör: Murat Makas / Kaynak: tgrthaber.com.tr, unilad
Ne altın ne kristal! İşte dünyanın 140 milyon dolara satılan en değerli maddesi

Dünyanın en pahalı maddesi düşünüldüğünde güvenli liman altın, kristal, beyaz trüf mantarı ya da safran gibi yiyecekler öne çıkıyor. Ancak bu maddeler çok pahalı ama dünyanın en pahalı maddelerin parçası değil.

Ne altın ne kristal! İşte dünyanın 140 milyon dolara satılan en değerli maddesi - 1. Resim

Ayrıca bazı uyuşturucu maddeleri, LSD gibi gram başına fiyatları çok yüksek yasa dışı maddeler de var. Bunların hiçbiri gramı 140 milyon dolara kadar satılabilen bir malzemenin yama parçası değil.

Işıklı tabela yapımında kullanılan platin veya trityum gibi endüstriyel malzemeler ise listenin üst sıralarında yer alıyor. Peki bu kadar yüksek fiyatlara satılabilen bu madde nedir? Bu maddeye 'Azot Atom Tabanlı Endohedral Fullerenler' gibi akılda kalıcı bir isim verildi.

Ne altın ne kristal! İşte dünyanın 140 milyon dolara satılan en değerli maddesi - 2. Resim

DÜNYANIN EN PAHALISI

Azot Atomu Bazlı Endohedral Fullerenler’in pahalı olmasının nedeni geleceğin teknolojisinde kullanılacak olması. Endohedral Fullerenler çok küçük, yüksek doğruluklu atom saatleri oluşturmak için kullanılma potansiyeline sahip.

GPS SİSTEMLERİNİN ÖNEMLİ PARÇASI

Çok büyük olan Atomik saatler, GPS sistemlerinin işleyişinin çok önemli bir parçasıdır ve bu da onları navigasyon için son derece önemli hale getiriyor. Endohedral Fullerenlerin kullanılması, mevcut atom saatlerinin modern bir akıllı telefonun yanındaki eski IBM bilgisayarları gibi görünmesine yardımcı olabilir.

Ne altın ne kristal! İşte dünyanın 140 milyon dolara satılan en değerli maddesi - 3. Resim

Yeterince küçük bir atom saati, bir şeyin konumunu son derece doğru bir şekilde belirlemek için kullanılabilir, ayrıca yerleşik bir atom saati kullanılarak GPS kör noktaları ortadan kaldırılabilir.

Azot Atomu Tabanlı Endohedral Fullerenler, Designer Carbon Materials'daki Oxford bilim adamları tarafından geliştirildi ve gelecekte akıllı telefonların bile içinde bir atom saati bulunabileceği düşünülüyor.

İlgili Haberler

Kaynak: tgrthaber.com.tr, unilad
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...