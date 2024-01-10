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    • 10 Ocak 2024 09:41 - Güncelleme : 10 Ocak 2024 09:43

    Velileri üzecek haber: 'Özel okullara yüzde 60 zam yapılacak' iddiası

    Editör: Sevde Nur Demir / Kaynak: NTV

    Okulların başlamasından bu yana kırtasiye gibi giderlerinden artmasından şikâyet eden velilere de bir darbe de öze okullardan geliyor. Özel okullar için erken kayıt döneminin başlamasıyla 2024-2025 eğitim dönemi için fiyatlarını açıklamaya başladı. Yeni dönemde özel okulların ortalama yüzde 60 zam bekleniyor.

    Velileri üzecek haber: &#039;Özel okullara yüzde 60 zam yapılacak&#039; iddiası
    Özel Okul, Özel Okul Ücretleri, Zam

    Özel okulların erken kayıt dönemleri başladı. Pek çok okul ise 2024-2025 eğitim dönemi için fiyatlarını açıkladı. Herhangi bir resmî açıklama yapılmamasına rağmen yeni öğretim dönemi için zam oranının yüzde 60 olacağı tahmin ediliyor. 

    YÜZDE 60 YAPILACAK

    NTV'nin haberine göre, özel okul temsilcileri ise yüzde 60 zammın, artan maliyetler nedeniyle yeterli olmayacağı görüşünde. Sektör temsilcileri, fiyat artışının en az yüzde yüz olması gerektiğini belirtiyor.

    VELİLER DENETİM İSTİYOR

    Veliler özel okul fiyatlarının denetlenmesini istiyor. Özel okul temsilcileri ise, Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirleyeceği zam oranında artan maliyetlerin göz önünde bulundurulması gerektiğini vurguluyor.

    Haberler>Ekonomi>Velileri üzecek haber: 'Özel okullara yüzde 60 zam yapılacak' iddiası
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