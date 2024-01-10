Velileri üzecek haber: 'Özel okullara yüzde 60 zam yapılacak' iddiası

10 Ocak 2024 09:41 - Güncelleme : 10 Ocak 2024 09:43

Özel okulların erken kayıt dönemleri başladı. Pek çok okul ise 2024-2025 eğitim dönemi için fiyatlarını açıkladı. Herhangi bir resmî açıklama yapılmamasına rağmen yeni öğretim dönemi için zam oranının yüzde 60 olacağı tahmin ediliyor.

YÜZDE 60 YAPILACAK

NTV'nin haberine göre, özel okul temsilcileri ise yüzde 60 zammın, artan maliyetler nedeniyle yeterli olmayacağı görüşünde. Sektör temsilcileri, fiyat artışının en az yüzde yüz olması gerektiğini belirtiyor.

VELİLER DENETİM İSTİYOR

Veliler özel okul fiyatlarının denetlenmesini istiyor. Özel okul temsilcileri ise, Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirleyeceği zam oranında artan maliyetlerin göz önünde bulundurulması gerektiğini vurguluyor.