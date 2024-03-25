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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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25 Mart 2024 16:52 - Güncelleme : 25 Mart 2024 16:53

Dani Alves servet ödedi, hapisten çıktı!

İtalya'da bir gece kulübünde genç bir kadına cinsel saldırı suçundan 14 aydır cezaevinde olan Brezilyalı eski yıldız futbolcu Dani Alves, kefaretle serbest bırakıldı.

Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: TGRT Haber
Dani Alves servet ödedi, hapisten çıktı!

23 yaşındaki bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla yargılanan Daniel Alves, 14 aydır cezaevindeydi.

Daha önce 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Alves'in geçtiğimiz günlerde cezaevinde intihar ettiğine dair iddialar ortaya atılmış, bir süre sonra bu iddiaların asılsız olduğu ortaya çıkmıştı.

KEFARETİ ÖDEDİ, SERBEST KALDI

Uzun bir yargılama sürecinden sonra Dani Alves, 1 milyon Euro'luk kefaretin ödenmesinin ardından serbest bırakıldı.

Dani Alves servet ödedi, hapisten çıktı! - 1. Resim

YAKINLARI EL UZATTI

Eski futbolcunun banka hesapları dondurulduğu için kefaretini yakınları ödedi.

Geçtiğimiz cuma günü Brezilyalı futbolcu kefaretin ödenmesi için 1 saat daha süre istemiş ancak parayı toplayamamıştı. Yakınları hafta sonu 1 milyon Euroluk bedeli topladı ve Alves hapisten çıktı.

Alves'in kefaretinin ödenmesinde eski takım arkadaşı Neymar'ın babasının büyük payı olduğu ifade edildi.

İSPANYA'DAN ÇIKAMAYACAK

Alves, Brezilya ve İspanya pasaportlarını yetkililere teslim etti. Yıldız isim, İspanya'dan ayrılamayacak ve haftalık olarak mahkemeye çıkacak. 

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Kaynak: TGRT Haber
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