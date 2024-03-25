25 Mart 2024 15:19 - Güncelleme : 25 Mart 2024 15:19
Galatasaraylı taraftarlar, Florya'da futbolcularla bir araya geldi
Türkiye’nin farklı bölgelerinden gelen Galatasaray Fan Token sahibi taraftarlar, futbol takımını Florya Metin Oktay Tesisleri’nde ziyaret ederek, şampiyonluk yolunda 'Taraftar-Futbolcu Omuz Omuza' mesajını verdi.
Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Socios.com uygulaması üzerinden seçilen şanslı taraftarlar, Hatayspor maçının hazırlıklarına başlayan Galatasaray’ı Florya’da yalnız bırakmadı.
Florya Metin Oktay Tesisleri’nde önce futbolcularla bir araya gelerek tek tek sohbet etme ve formalarını imzalatma fırsatını yakalayan taraftarlar, ardından antrenmanı hep birlikte seyretti.
ŞAMPİYONLUK TEZAHÜRATLARI
Başta Okan Buruk olmak üzere tüm futbolcular tarafından güler yüzle karşılanan karşılanan Galatasaraylı taraftarlar, antrenman boyunca şampiyonluk tezahüratları söyledi.
İdmanın ardından taraftarlar Okan Buruk ve öğrencileri ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirerek 'Taraftar-Futbolcu Omuz Omuza' mesajını verdi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı