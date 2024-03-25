Galatasaraylı taraftarlar, Florya'da futbolcularla bir araya geldi

25 Mart 2024 15:19 - Güncelleme : 25 Mart 2024 15:19

Socios.com uygulaması üzerinden seçilen şanslı taraftarlar, Hatayspor maçının hazırlıklarına başlayan Galatasaray’ı Florya’da yalnız bırakmadı.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde önce futbolcularla bir araya gelerek tek tek sohbet etme ve formalarını imzalatma fırsatını yakalayan taraftarlar, ardından antrenmanı hep birlikte seyretti.

ŞAMPİYONLUK TEZAHÜRATLARI

Başta Okan Buruk olmak üzere tüm futbolcular tarafından güler yüzle karşılanan karşılanan Galatasaraylı taraftarlar, antrenman boyunca şampiyonluk tezahüratları söyledi.

İdmanın ardından taraftarlar Okan Buruk ve öğrencileri ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirerek 'Taraftar-Futbolcu Omuz Omuza' mesajını verdi.