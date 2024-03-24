Trabzonspor'a Trezeguet piyangosu! Jorge Jesus harekete geçti

24 Mart 2024 18:26 - Güncelleme : 24 Mart 2024 18:29

Trabzonspor'da Afrika Uluslar Kupası'ndan döndükten sonra forma giydiği 7 maçta 5 gol atan Trezeguet'e Suudi Arabistan'dan yoğun ilgi var. Mısırlı oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen 3 Arap temsilcisinin bu transfer için görüşmeler yapacağı öne sürüldü.

3 SUUDİ EKİBİ PEŞİNDE!

Sabah'ta yer alan habere göre; Paul Onuachu ile birlikte takımın en skorer oyuncusu (10) konumunda bulunan Mısırlı yıldızla teknik direktörlüğünü Jorge Jesus'un yaptığı Al-Hilal, Al Ittihad ve Cristiano Ronaldo'nun forma giydiği Al-Nassr'ın yakından ilgilendiği belirtildi.

DEV GELİR BEKLENİYOR

Güncel piyasa değeri 10 milyon Euro civarında gösterilen Trezeguet için Trabzonsppor'un Suudi ekiplerinden yüksek miktarda bonservis beklediği ifade edildi.

Bordo-mavililerin cezbedici bir teklif gelmesi halinde Mısırlı oyuncunun satışını değerlendirmeye alacağı kaydedildi.

SEZON SONU YOLCU...

Trabzonspor'da gösterdiği etkili performans sonrası gelecek teklifleri değerlendirmeye almak isteyen Mısırlı oyuncu Trezeguet, sezon sonunda Trabzon'dan ayrılabilir.

2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki oyuncu iki yıldır bordo-mavili formayı giyiyor.

Trabzonspor formasıyla bu sezon 22 maçta süre bulan Trezeguet, 10 gol atarken 4 de asist yaptı.