Trabzonspor eski başkanından Ali Koç'a 'delikanlı ol' çağrısı

21 Mart 2024 21:29 - Güncelleme : 21 Mart 2024 21:40

Trabzonspor'un eski başkanlarından İbrahim Hacıosmanoğlu’nun Fenerbahçe maçı öncesi verdiği röportaj çıkan olayların ardından yeniden gündeme geldi.

Trabzonspor'un eski başkanlarından İbrahim Hacıosmanoğlu hafta sonunda oynanan olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe derbisi öncesinde HaberTS'nin sorularını cevaplamıştı.

Maçtan sonra çıkan olayların ardından eski başkan Hacıosmanoğlu'nun gündemde fazla yer etmeyen açıklamaları yeniden konuşulmaya başlandı.

İşte İbrahim Hacıosmanoğlu'nun Ali Koç açıklamaları:

Tarihte Aziz Yıldırım’da basın toplantıları yapardı ama gündemle ilgili yapardı. Bu arkadaşın toplantılarını izlediğimiz zaman ne içiyor da bu kadar güzelleşiyor onu merak ediyorum. Üzerinden yıllar geçmişken ne alaka Trabzon’da otobüslerinin kurşunlanmasından bahsediyorsun? Bir şey biliyorsanız kamuoyuna açıklayın. Niye açıklamıyorsunuz?

“Polis arkadaşlar çok güzel görevini yaptı da, her şeyi ortaya çıkardılar da.” Yukarıdan yukardan elini de gösteriyor! “Müdahale ettiler de durdurdular”

Bir şey biliyorsan o zaman onu da söylesene yukarıda ki alçak kimse? Orada ki futbolcular da bizim de kardeşlerimiz, rakip olabiliriz yani yurt dışından gelmiş yabancı oyuncular var. Aksi bir şey olsa ölse onlar biz sevinecek miydik?

“BUNU YUKARIDAN KİM KAPATTIYSA O ALÇAĞI DA AÇIKLA”

Elbette ki üzülenecek bir durum. Böylesine dramatik bir olayı farklı mecralara çekip konuşmaya gerek yok ki, polis kardeşlerimiz ile senin irtibatın varsa ve bu işi çözdüyseniz bunu yukarıdan kim kapattıysa o alçağı da açıkla!

Niye açıklamıyorsun ki? İçtiğin şeyin güzelliğinden mi kaynaklanıyor bu konuşmalar yani! Muallakta bırakıyorsun insanları. Bize de söyle bizim de kafamız takılıyor biz de alalım içelim rahatlayalım!

Siyaset niye yapıyorsun? Türkiye’nin önemli bir grubunun veliahttıysan, Fenerbahçe gibi bir kulübü başkanıysan ve siyaset yapıyorsan kur bir parti Cem Uzan gibi ol delikanlı çık siyaset yap.