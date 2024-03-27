2024 oy pusulası örneği || Yerel seçim kaç oy pusulası var? Muhtar ve Belediye oy pusulalarının rengi nedir?

27 Mart 2024 16:26 - Güncelleme : 27 Mart 2024 17:00

Tüm Türkiye, 31 Mart'ta sandık başında yerel seçimler için oy kullanacak. 34 partinin katıldığı yerel seçimlerde mahallelerde muhtarlarını seçecek. 31 Mart yerel seçimlerde kafaları karıştıran en kritik konu ise Büyükşehir belediyesi, meclis üyeliği, ilçe belediyesi, muhtarlık seçimleri için verilecek olan pusulalar ve renkleri oldu. En önemli diğer detay ise oy pusulasında partilerin sıralamasının nasıl olacağı da yer aldı.

YEREL SEÇİM KAÇ OY PUSULASI VAR?

2024, 31 Mart Yerel Seçimlerde tam dört adet oy pusulası olacak ancak bu büyükşehir belediyesi olanları kapsayacak. Diğer ilçelerde ise belediye başkanlığı meclis ve muhtarlık pusulaları yer alacak. 81 il, 973 ilçe, 390 belde başkanı ile 50 bin 336 muhtar oylama ile belirlenecek. Vatandaşlar nereye nasıl oy vereceklerinin örneğini ise Yüksek Seçim Kurulu paylaştı.

MUHTAR VE BELEDİYE OY PUSULALARININ RENGİ NEDİR?

YSK tarafından paylaşılan pusulalarda;

Büyükşehir belediye başkanlığı oy pusulası beyaz,

İl genel meclisi üyelikleri oy pusulası turuncu,

Belediye başkanlığı oy pusulası mavi,

Belediye meclisi üyeliği oy pusulası ise sarı renkli olacak.

Oy pusulalarında aynı zamanda partilerin sıralaması da yer alıyor. O da şöyle olacak;

1 AK Parti

2 İYİ Parti

3 Sol Parti

4 Büyük Birlik Partisi

5 Memleket Partisi

6 Anavatan Partisi

7 Demokratik Sol Parti

8 Yeniden Refah Partisi

9 Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti)

10 Türkiye Komünist Partisi

11 Anadolu Birliği Partisi

12 Zafer Partisi

13 Halkın Kurtuluş Partisi

14 Türkiye Komünist Hareketi

15 Bağımsız Türkiye Partisi

16 Gelecek Partisi

17 Yeni Türkiye Partisi

18 CHP

19 Emek Partisi

20 HÜDA PAR

21 Hak ve Özgürlükler Partisi

23 Ocak Partisi 22, Adalet Birlik Partisi

24 Demokrat Parti

25 Güç Birliği Partisi

26 Millet Partisi

27 Milli Yol Partisi

28 Adalet Partisi

29 Aydınlık Demokrasi Partisi

30 MHP

31 Türkiye İşçi Partisi

32 Demokrasi ve Atılım Partisi

33 Saadet Partisi

34 Vatan Partisi