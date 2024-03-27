2024 oy pusulası örneği || Yerel seçim kaç oy pusulası var? Muhtar ve Belediye oy pusulalarının rengi nedir?
31 Mart tarihi yaklaştıkça yerel seçimlere dair merak edilenlerden biri oy pusulaları ve renkleri oldu. Yüksek Seçim Kurulu tarafından yayınlanan renkler ve oy pusulalarını sizler için derledik. Peki yerel seçim kaç oy pusulası var? Muhtar ve Belediye oy pusulalarının rengi nedir? İşte detaylar...
Tüm Türkiye, 31 Mart'ta sandık başında yerel seçimler için oy kullanacak. 34 partinin katıldığı yerel seçimlerde mahallelerde muhtarlarını seçecek. 31 Mart yerel seçimlerde kafaları karıştıran en kritik konu ise Büyükşehir belediyesi, meclis üyeliği, ilçe belediyesi, muhtarlık seçimleri için verilecek olan pusulalar ve renkleri oldu. En önemli diğer detay ise oy pusulasında partilerin sıralamasının nasıl olacağı da yer aldı.
YEREL SEÇİM KAÇ OY PUSULASI VAR?
2024, 31 Mart Yerel Seçimlerde tam dört adet oy pusulası olacak ancak bu büyükşehir belediyesi olanları kapsayacak. Diğer ilçelerde ise belediye başkanlığı meclis ve muhtarlık pusulaları yer alacak. 81 il, 973 ilçe, 390 belde başkanı ile 50 bin 336 muhtar oylama ile belirlenecek. Vatandaşlar nereye nasıl oy vereceklerinin örneğini ise Yüksek Seçim Kurulu paylaştı.
MUHTAR VE BELEDİYE OY PUSULALARININ RENGİ NEDİR?
YSK tarafından paylaşılan pusulalarda;
Büyükşehir belediye başkanlığı oy pusulası beyaz,
İl genel meclisi üyelikleri oy pusulası turuncu,
Belediye başkanlığı oy pusulası mavi,
Belediye meclisi üyeliği oy pusulası ise sarı renkli olacak.
Oy pusulalarında aynı zamanda partilerin sıralaması da yer alıyor. O da şöyle olacak;
1 AK Parti
2 İYİ Parti
3 Sol Parti
4 Büyük Birlik Partisi
5 Memleket Partisi
6 Anavatan Partisi
7 Demokratik Sol Parti
8 Yeniden Refah Partisi
9 Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti)
10 Türkiye Komünist Partisi
11 Anadolu Birliği Partisi
12 Zafer Partisi
13 Halkın Kurtuluş Partisi
14 Türkiye Komünist Hareketi
15 Bağımsız Türkiye Partisi
16 Gelecek Partisi
17 Yeni Türkiye Partisi
18 CHP
19 Emek Partisi
20 HÜDA PAR
21 Hak ve Özgürlükler Partisi
23 Ocak Partisi 22, Adalet Birlik Partisi
24 Demokrat Parti
25 Güç Birliği Partisi
26 Millet Partisi
27 Milli Yol Partisi
28 Adalet Partisi
29 Aydınlık Demokrasi Partisi
30 MHP
31 Türkiye İşçi Partisi
32 Demokrasi ve Atılım Partisi
33 Saadet Partisi
34 Vatan Partisi