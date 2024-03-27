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27 Mart 2024 00:00 - Güncelleme : 27 Mart 2024 00:04

3 araç karıştı! Bodrum'da yaban domuzu dehşeti: Yaralılar var

Bodrum'da aniden yola fırlayan bir yaban domuzu ortalığı savaş alanına çevirdi. Domuzdan kaçmaya çalışan bir kamyonun ani fren yapması sonucu 3 araç birbirine girdi. Kazada 2 kişi yaralandı.

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bodrum’da yaban domuzu ortalığı savaş alanına çevirdi. Olay, Konacık Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda gerçekleşti. Seyir halinde olan bir kamyonun önüne aniden bir yaban domuzu çıktı. Domuzu gören kamyon şoförü ani fren yapmak zorunda kaldı. Arkadan gelen diğer kamyon aniden yavaşlamasıyla birlikte aynı istikamette giden 48 AKG 364 plakalı motosiklet de kamyona çarparak sürüklendi.

3 araç karıştı! Bodrum'da yaban domuzu dehşeti: Yaralılar var - 1. Resim

SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Çevredeki vatandaşlar tarafından 112 sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi. Trafik kısa bir süreliğine araçlara kapatılırken, kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Fulya Ç. ve arkasındaki yolcu Selamet T., Bodrum Devlet Hastanesine kaldırıldı.

3 araç karıştı! Bodrum'da yaban domuzu dehşeti: Yaralılar var - 2. Resim

Yaralıların hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Telef olan domuz ise yoldan kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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