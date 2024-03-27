3 araç karıştı! Bodrum'da yaban domuzu dehşeti: Yaralılar var

27 Mart 2024 00:00 - Güncelleme : 27 Mart 2024 00:04

Bodrum’da yaban domuzu ortalığı savaş alanına çevirdi. Olay, Konacık Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda gerçekleşti. Seyir halinde olan bir kamyonun önüne aniden bir yaban domuzu çıktı. Domuzu gören kamyon şoförü ani fren yapmak zorunda kaldı. Arkadan gelen diğer kamyon aniden yavaşlamasıyla birlikte aynı istikamette giden 48 AKG 364 plakalı motosiklet de kamyona çarparak sürüklendi.

SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Çevredeki vatandaşlar tarafından 112 sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi. Trafik kısa bir süreliğine araçlara kapatılırken, kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Fulya Ç. ve arkasındaki yolcu Selamet T., Bodrum Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Telef olan domuz ise yoldan kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.