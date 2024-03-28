5 yıllık kin ölümle bitti! Söylediği sözleri unutmadı, kurşun yağdırdı

28 Mart 2024 16:08 - Güncelleme : 28 Mart 2024 16:14

Beyoğlu Kalyoncu Kulluğu Mahallesi’nde meydana gelen olayda, pazarcılık yapan 66 yaşındaki Salih Aka, kurup tezgahın başına geçti. O esnada kapüşonla pazar yerinde yürüyen bir şahıs, Aka’ya silah çekip kurşun yağdırdı.

AĞIR YARALANAN ADAM KURTARILAMADI

Olayın ardından saldırgan kaçarken, Aka ise ağır şekilde yaralanarak yere savruldu. Pazarcıların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri yaralı adama yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ameliyata alınan adam kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

YAKA PAÇA YAKALANDI

Cinayetle ilgili çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, vatandaşların ifadelerine başvurarak güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar çerçevesinde şahsın olaydan sonra izini kaybettirmek ve tanınmamak için üzerinde bulunan bazı kıyafetleri çöp konteynerine attığı belirlendi. Şahsın 28 yaşındaki Mustafa İ. olduğunu tespit eden polis, onu çalıştığı işyerinde kıskıvrak yakaladı.

KENDİSİNİ AŞAĞILADIĞI İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

Gözaltına alınan şahsın verdiği polise ifadede, 5 yıl önce Salih Aka’ya ait bir markette çalıştığı, çalıştığı dönemde Aka’nın kendisini sürekli aşağıladığı nedeniyle olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. Şüpheli şahsın evinde yapılan aramalarda ise 3 adet ruhsatsız tabanca ve 100 adet fişek ele geçirildi. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Mustafa İ. “Kasten Adam Öldürme” suçundan tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.