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15 Mart 2024 17:17 - Güncelleme : 15 Mart 2024 17:22

Araç sürücüleri dikkat: Ankara’da hafta sonu bazı yollar trafiğe kapatılacak

Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) Ankara'da düzenleyeceği kurultay nedeniyle kentte bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: TGRT Haber
Araç sürücüleri dikkat: Ankara’da hafta sonu bazı yollar trafiğe kapatılacak
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, Etkinlik Güvenliği, Ulaştırma Kapanmaları

Ankara İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “17 Mart tarihinde Ankara Spor Salonu'nda yapılacak olan etkinlikle ilgili alınacak emniyet tedbirleri kapsamında 17 Mart tarihinde saat 07.00’den itibaren etkinlik sona erene kadar Cumhuriyet Caddesi’nin Gar Kavşağı ile Baruthane Kavşağı arasında kalan bölümü çift yönlü, Gar Kavşağı ile Gar Kavşağı'na bağlanan ve Gar Kavşağı'ndan açılan yan varyantların tamamı (alt geçit hariç), Ulaştırma Kavşağı'ndan Gar Kavşağı'na bağlanan yan varyantın tamamı, Gar Kavşak'tan Kazım Karabekir Caddesi'ne bağlanan yan varyantın tamamı (üst geçit hariç) trafiğe kapatılacağından vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için öncelikle toplu taşıma araçlarını kullanmaları gerektiği basına ve kamuoyuna duyurulur” ifadelerine yer verildi.

Kaynak: TGRT Haber
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