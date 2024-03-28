28 Mart 2024 04:53 - Güncelleme : 28 Mart 2024 04:53
Bingöl'de hafif ticari araç otomobille çarpıştı: 4 yaralı
Bingöl'de hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bingöl'de M.K. yönetimindeki hafif ticari araç ile A.K. idaresindeki otomobil, Genç Caddesi'nin Tugay Kavşağı mevkisinde çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 4 kişi ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı