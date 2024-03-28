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28 Mart 2024 08:40 - Güncelleme : 28 Mart 2024 08:41

Bingöl'de kahreden kaza! Otomobil istinat duvarına çarptı: 2 ölü

Bingöl'de otomobilin istinat duvarına çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Editör: Şule Altınel / Kaynak: Anadolu Ajansı
Bingöl&#039;de kahreden kaza! Otomobil istinat duvarına çarptı: 2 ölü

Bingöl'de feci bir kaza meydana geldi. A.N. yönetimindeki otomobil, Bingöl-Elazığ kara yolunun 10. kilometresinde kontrolden çıkarak istinat duvarına çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde sürücü ile araçtaki 1 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Bingöl'de kahreden kaza! Otomobil istinat duvarına çarptı: 2 ölü - 1. Resim

Cenazeler otopsi için Bingöl Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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