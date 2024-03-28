28 Mart 2024 08:40 - Güncelleme : 28 Mart 2024 08:41
Bingöl'de kahreden kaza! Otomobil istinat duvarına çarptı: 2 ölü
Bingöl'de otomobilin istinat duvarına çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
Editör: Şule Altınel / Kaynak: Anadolu Ajansı
Bingöl'de feci bir kaza meydana geldi. A.N. yönetimindeki otomobil, Bingöl-Elazığ kara yolunun 10. kilometresinde kontrolden çıkarak istinat duvarına çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde sürücü ile araçtaki 1 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Cenazeler otopsi için Bingöl Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı