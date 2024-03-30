30 Mart 2024 03:00 - Güncelleme : 30 Mart 2024 03:15
Bursa’da azot yüklü tanker patladı: 1 ölü!
Bursa’da kontrolden çıkan azot yüklü tanker viraja geldiği esnada şarampole devrildi. Devrilmenin etkisiyle patlayan aracın şoförü öldü.
Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bursa'nın Kestel ilçesinde, Şener Tokgöz (56) idaresindeki azot yüklü tanker, Ümitalan Rampası üzerinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Devrilmenin ardından tanker patlayarak alev aldı. Kazada sürücü Şener Tokgöz hayatını kaybetti.
ALEV ALDI
Kaza, saat 23.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, frenleri patlayan tanker, virajı alırken kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Bariyerleri aşan tanker, devrildikten sonra alev aldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kısa sürede söndürüldü.
Kazada sürücü Şener Tokgöz olay yerinde hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı