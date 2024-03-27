Depremzedeler Adana kebap ile iftar açtılar 

27 Mart 2024 19:25 - Güncelleme : 27 Mart 2024 19:29

Kahramanmaraş'ta meydana gelen yıkıcı depremler sonucunda, Osmaniye'de yaşayan binlerce insan yaşamlarını konteyner kentlerde sürdürüyor.

Ramazan ayında, Adana'dan gelen kebap ustası Yaşar Aydın ve takımı, Osmaniye'deki konteyner kentte yaşayan 8 bin deprem mağduruna kebap ziyafeti sundu.

Uzun kuyrukların oluştuğu bu kebap dağıtımında, deprem mağdurları sırayla kebaplarını aldı ve konteyner evlerine dönerek oruçlarını Adana kebapları ile açtılar.

"ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

İhlas Haber Ajansı’na konuşan kebapçı Yaşar Aydın, "8 bin kişiye iftar yemeği verdik. Elimizden geleni yapacağız. Hayat böyle devam ediyor ve bizler insanlarımıza koşacağız. Onların sayesinde ben bu parayı kazandım ve onlar için harcamaya devam edeceğim. Rabbime şükür ben bu parayı kazandım ve yardımları yapıyorum. Tek Ramazan ayında değil başka zamanlarda da gideceğiz. Onların yanında bulunmak yetiyor" dedi.

"MORAL İSTİYORUZ"

Depremzedelerin sadece morale ihtiyacı olduğunu aktaran Aydın, “Onlar sadece moral istiyor. Devletimiz zaten her şeyi karşılıyor ve onların yanında. Bizler onlara moral olmak için gidiyoruz. Herkese de bunu tavsiye ederim” ifadelerini kullandı.