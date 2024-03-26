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26 Mart 2024 19:15 - Güncelleme : 26 Mart 2024 19:16

Dilenciye para vermeyen kadın dehşeti yaşadı! Kadın dilenci bıçakladı

Aydın'da çorbacıda oturan kadın kendisinden para isteyen dilenci kadını reddedince bıçaklı saldırıya uğradı. Dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Editör: Banu İriç / Kaynak: Anadolu Ajansı
Dilenciye para vermeyen kadın dehşeti yaşadı! Kadın dilenci bıçakladı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, dilenci ve bir kadın arasında para verme meselesinde çıkan tartışmada kadın bıçaklandı.

Alınan bilgiye göre, Altıntaş Mahallesi İstasyon Meydanı'ndaki bir çorbacıda oturan kadın müşteri S.K. ile dilencilik yaptığı belirtilen H.K. arasında, para isteme nedeniyle tartışma başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine H.K, S.K'yi bıçakladı.

Yaralı kadın, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın ardından uzaklaşan H.K, polis ekiplerince gözaltına aldı.

Dilenciye para vermeyen kadın dehşeti yaşadı! Kadın dilenci bıçakladı - 1. Resim

Olay anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde H.K'nin elinde bıçakla S.K'ye saldırması ve bıçakladıktan sonra uzaklaşması yer alıyor.

Dilenciye para vermeyen kadın dehşeti yaşadı! Kadın dilenci bıçakladı - 2. Resim

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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