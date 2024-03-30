Diyarbakır'da feci kaza! Tanker biçerdöverle çarpıştı: Ölü ve yaralı var!

30 Mart 2024 00:05 - Güncelleme : 30 Mart 2024 00:10

Diyarbakır’da akaryakıt tankeri ile biçerdöver çarpıştı. Kaza, eski Bismil-Silvan-Diyarbakır kara yolu üzerindeki Aslanoğlu köyü civarında meydana geldi. Mehmet Yıldız (30) idaresindeki 21 TK 933 plakalı akaryakıt tankeri, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu biçerdöverle çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle Mehmet Yıldız ve biçerdöverde bulunan ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalesine rağmen Mehmet Yıldız kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yıldız'ın cansız bedeni, yapılan otopsinin ardından ilçedeki aile mezarlığına defnedildi.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.