Hafif ticari araç bir anda alev topuna döndü

20 Mart 2024 18:45 - Güncelleme : 20 Mart 2024 18:46

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde Şeker Cami Caddesi 813 No’lu Sokak üzerinde bir olay meydana geldi. Serdivan istikametinde ilerlemekte olan ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 54 TV 612 plakalı hafif ticari araç henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı alev aldı.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINARAK SÖNDÜRÜLDÜ

Yangın kısa sürede tüm aracı kapladı, olay yerine itfaiye geldi. İtfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Aracın alev alev yandığı ve ekiplerin müdahale ettiği anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Maddi hasarın meydana geldiği yangına ilişkin inceleme başlatıldı.