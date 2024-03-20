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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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20 Mart 2024 18:45 - Güncelleme : 20 Mart 2024 18:46

Hafif ticari araç bir anda alev topuna döndü

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde hafif ticari araç bir anda alev topuna döndü.

Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde Şeker Cami Caddesi 813 No’lu Sokak üzerinde bir olay meydana geldi. Serdivan istikametinde ilerlemekte olan ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 54 TV 612 plakalı hafif ticari araç henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı alev aldı.

Hafif ticari araç bir anda alev topuna döndü - 1. Resim

YANGIN KONTROL ALTINA ALINARAK SÖNDÜRÜLDÜ

Yangın kısa sürede tüm aracı kapladı, olay yerine itfaiye geldi. İtfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.  Aracın alev alev yandığı ve ekiplerin müdahale ettiği anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Maddi hasarın meydana geldiği yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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