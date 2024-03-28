Kastamonu'da motosiklet kazası: Rus sürücü ağır yaralandı

28 Mart 2024 18:01 - Güncelleme : 28 Mart 2024 18:02

Kaza, Kastamonu-Abana karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Rusya uyruklu V.T. (34) idaresindeki 07 MC 4878n plakalı motosiklet, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi neticesinde şarampole devrildi.

Savrulan motosikletten düşen V.T. ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, hastaneye kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.