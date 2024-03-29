29 Mart 2024 00:30 - Güncelleme : 29 Mart 2024 00:31
Kızılay'dan iftardan sonra kan bağışı kampanyası!
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Manisa Kızılay Kan Merkezi Müdürlüğü tarafından iftardan sonra kan bağışı alınmaya başlandı.
Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Sarıgöl ilçesinde, Manisa'nın Türk Kızılay'ı ve yerel Kızılay biriminin işbirliğiyle, ramazan ayı boyunca gece yarısına kadar kan bağışı kampanyası düzenledi.
Kent Meydanı'nda kurulan özel bir otobüste, iftar sonrası kan bağışları kabul edildi.
Sarıgöl Türk Kızılay Koordinatörlüğü'nden Yusuf Tüfekçi, kampanyanın ilk gecesinde 40 ünite kan toplandığını belirtti.
Tüfekçi, ramazan dolayısıyla kan bağışlarını iftar sonrasına kaydırdıklarını ve alınan yoğun ilgiye dikkat çekerek, Sarıgöl'de kan bağışı etkinliklerinin perşembe ve cuma geceleri saat 23.00'e kadar süreceğini açıkladı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı